Предыдущие слова ангелов подчеркивали их превосходство над наместником, которого Аллах собрался установить на земле, и поэтому Всевышний Аллах пожелал разъяснить им достойные качества Адама и убедить их в его превосходстве. Он научил Адама названиям всех творений и предметов, а также их значениям, включая уменьшительно-ласкательные и превосходные формы слов, таких как, например, блюдце и блюдечко. Затем Аллах показал эти творения и предметы ангелам и, чтобы подвергнуть их испытанию, сказал: «Назовите имена этих творений, если ваше предположение относительно вашего превосходства над Моим наместником правдиво».