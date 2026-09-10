Этот вопрос означает удивление, порицание и осуждение. О люди! Как вы можете отказываться от веры в Аллаха, Который сотворил вас из небытия и одарил вас всевозможными благами, Который умерщвляет вас по завершении вашего жизненного срока и воздает вам по заслугам уже в могилах, Который непременно вернет вас к жизни после воскрешения и сполна воздаст вам за каждое совершенное деяние? Вы подвластны Ему, зависите от Его воли и живете по Его вселенским законам, а затем будете судимы по законам Его религии. Разве ж вам подобает отказываться от веры в своего Господа? Разве ж подобное неверие не является великим невежеством и чудовищной глупостью? Воистину, вам надлежит бояться вашего Господа и благодарить Его, уверовать в Него, страшиться Его наказания и надеяться на Его вознаграждение.