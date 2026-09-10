﴿ٱلَّذِینَ﴾ نَعْتَ ﴿یَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ﴾ مَا عَهِدَهُ إلَيْهِمْ فِي الْكُتُب مِنْ الْإِيمَان بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿مِنۢ بَعۡدِ مِیثَـٰقِهِۦ﴾ تَوْكِيده عَلَيْهِمْ ﴿وَیَقۡطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦۤ أَن یُوصَلَ﴾ مِنْ الْإِيمَان بِالنَّبِيِّ وَالرَّحِم وَغَيْر ذَلِكَ وَأَنْ بَدَل مِنْ ضَمِير بِهِ ﴿وَیُفۡسِدُونَ فِی ٱلۡأَرۡضِۚ﴾ بِالْمَعَاصِي وَالتَّعْوِيق عَنْ الْإِيمَان ﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ﴾ الْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذُكِرَ ﴿هُمُ ٱلۡخَـٰسِرُونَ ٢٧﴾ لِمَصِيرِهِمْ إلَى النَّار الْمُؤَبَّدَة عَلَيْهِمْ