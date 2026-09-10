Аллах не смущается приводить притчи даже о комаре и других мелких созданиях, поскольку они содержат в себе глубокий смысл и разъясняют людям истину. А ведь Всевышний Аллах не стесняется говорить об истине. Этим откровением Аллах словно опроверг слова тех, кто считал бесполезными притчи о ничтожных созданиях и возражал Аллаху. Однако такие притчи не дают оснований для возражения. Напротив, они являются милостью, посредством которой Аллах обучает Своих рабов, и люди обязаны прислушиваться к ним и принимать их с благодарностью. Вот почему правоверные понимают, что если притча ниспослана от Господа, то им надлежит постичь ее смысл и задуматься над ней. Если им удается уяснить ее смысл в деталях, то благодаря этому они приумножают свои знания и веру. Если же им не удается сделать этого, то они довольствуются тем, что верят в ее истинность и правдивость ее смысла. Они остаются убежденными в этом даже тогда, когда часть истины, заключенной в ниспосланной притче, остается сокрытой для них, ведь они твердо знают, что Аллах не приводит притчи ради забавы, а помещает в них великий смысл и безграничную милость. Что же касается неверующих, то они вопрошают: «Что хотел сказать Аллах этой притчей?» Они возмущаются и пребывают в недоумении, отчего их неверие приумножается, подобно тому, как усиливается вера правоверных. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, что посредством коранических притч Господь одних людей вводит в заблуждение, а других наставляет на прямой путь. Так правоверные и неверующие воспринимают ниспослание новых откровений. По этому поводу Всевышний сказал: «Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит: “Чья вера от этого стала сильнее?” Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются. А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнение к их сомнению, и поэтому они умрут неверующими» (9:124–125). Для рабов нет большей милости, чем ниспослание коранических аятов, однако именно это оборачивается для одних людей испытанием, разочарованием и заблуждением, приумножая их несчастье, а для других - великой милостью и щедрым даром, приумножающим их благо. Пречист и преславен Аллах, Который установил различия между Своими рабами, Единственный, Кто наставляет на прямой путь и вводит в заблуждение! Затем Аллах сообщил, что если Он вводит людей в заблуждение, то руководствуется божественной мудростью и поступает справедливо. Он вводит в заблуждение только нечестивцев, которые уклоняются от повиновения Ему и упорно сопротивляются Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Нечестие и неповиновение стали неотъемлемым качеством этих грешников, и они даже не пытались изменить это положение. Они не заслуживали верного руководства, и мудрость Всевышнего Аллаха требовала ввести их в заблуждение. В отличие от них, праведники обрели правую веру и украсили себя праведными деяниями, и поэтому мудрость и милость Всевышнего Аллаха требовали наставить их на прямой путь. Нечестие бывает двух видов. К первому виду относится неповиновение, которое выводит нечестивца из лона религии и веры. Именно такое нечестие упоминается в этом и других похожих аятах. Ко второму же виду относится нечестие, которое не выводит человека из лона веры. Оно упоминается в словах Всевышнего: «О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном» (49:6).