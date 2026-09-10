{قورئان تەحەددا دەكات} [ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ] وه ئهگهر ئێوه گومانتان ههیه لهو قورئانه پیرۆزهی كه بۆ سهر عهبدی خۆمان كه محمده صلی الله علیه وسلم دامان بهزاندووه ئهوا تهنها هاوشێوهی سوورهتێكی قورئان بێننهوه ئهگهر وهكو كورتترین سوورهتیش بێت [ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٣) ] وه شایهت و پشتیوانهكانی خۆیشتان بێنن له غهیری خوا شایهتیتان بۆ بدات كه ئهمهی ئێوه هێناوتانهتهوه هاوشێوهی سوورهتێكی قورئانه ئهگهر ئێوه ڕاستگۆن.