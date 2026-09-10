﴿وَإِن كُنتُمۡ فِی رَیۡبࣲ﴾ شَكّ ﴿مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا﴾ مُحَمَّد مِنْ الْقُرْآن أَنَّهُ مِنْ عِنْد اللَّه ﴿فَأۡتُوا۟ بِسُورَةࣲ مِّن مِّثۡلِهِۦ﴾ أَيْ الْمُنَزَّل وَمِنْ لِلْبَيَانِ أَيْ هِيَ مِثْله فِي الْبَلَاغَة وَحُسْن النَّظْم وَالْإِخْبَار عَنْ الْغَيْب وَالسُّورَة قِطْعَة لَهَا أَوَّل وَآخِر أَقَلّهَا ثَلَاث آيَات ﴿وَٱدۡعُوا۟ شُهَدَاۤءَكُم﴾ آلِهَتكُمْ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا ﴿مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ أي من غَيْره لِتُعِينَكُمْ ﴿إِن كُنتُمۡ صَـٰدِقِینَ ٢٣﴾ فِي أَنَّ مُحَمَّدًا قَالَهُ مِنْ عِنْد نَفْسه فَافْعَلُوا ذَلِك فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ فُصَحَاء مِثْله وَلَمَّا عَجَزُوا عَنْ ذَلِك قَالَ تَعَالَى