Небом называется все, что располагается над тобой. Комментаторы считали, что под небом здесь подразумеваются облака. По воле Всевышнего Аллаха из облаков изливается вода, благодаря которой произрастают злаки, финиковые пальмы и другие плодовые деревья. Вы собираете плоды и зерна, которые служат вам пропитанием, помогают вашему существованию и доставляют вам радость и удовольствие. Не равняйте же никого с Аллахом и не уподобляйте Ему творения, ибо в противном случае вы станете поклоняться этим творениям так, как поклоняетесь Самому Аллаху, и возлюбите их так, как любите самого Аллаха. Поступать так недопустимо, поскольку эти творения подобны вам. Они были сотворены, нуждаются в пропитании и зависят от воли своего Создателя. Они не обладают даже крупицей власти на земле и на небесах, и они не способны принести вам ни пользы, ни вреда. Не приобщайте их в сотоварищи к Аллаху сознательно, ведь вам известно, что у Него нет сотоварищей. Он один создает творения, ниспосылает пропитание и управляет Вселенной. Он один обладает совершенными качествами и заслуживает обожествления. Почему же вы поклоняетесь наряду с Ним другим божествам? Ваше поведение, поистине, удивительно и несуразно. В этом аяте содержатся повеление поклоняться одному Аллаху и запрет поклоняться иным божествам, приводятся убедительные доказательства того, что поклонение Аллаху является обязательным, тогда как поклонение вымышленным божествам является тщетным и бесполезным. В нем упоминается о том, что Аллах является Единственным Господом, Который создает творения, ниспосылает пропитание и управляет делами Вселенной. И если человек признает, что никто не является сотоварищем Аллаха в перечисленных начинаниях, то он непременно должен признать, что никто не заслуживает поклонения наряду с Ним. Это - самый разумный логический аргумент в пользу необходимости единобожия и порочности многобожия.