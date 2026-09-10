﴿یَكَادُ﴾ يَقْرَب ﴿ٱلۡبَرۡقُ یَخۡطَفُ أَبۡصَـٰرَهُمۡۖ﴾ يَأْخُذهَا بِسُرْعَةٍ ﴿كُلَّمَاۤ أَضَاۤءَ لَهُم مَّشَوۡا۟ فِیهِ﴾ أَيْ فِي ضَوْئِهِ ﴿وَإِذَاۤ أَظۡلَمَ عَلَیۡهِمۡ قَامُوا۟ۚ﴾ وَقَفُوا تَمْثِيل لِإِزْعَاجِ مَا فِي الْقُرْآن مِنْ الْحُجَج قُلُوبهمْ وَتَصْدِيقهمْ لِمَا سَمِعُوا فِيهِ مِمَّا يُحِبُّونَ وَوُقُوفهمْ عَمَّا يَكْرَهُونَ ﴿وَلَوۡ شَاۤءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمۡعِهِمۡ﴾ بِمَعْنَى أَسْمَاعهمْ ﴿وَأَبۡصَـٰرِهِمۡۚ﴾ الظَّاهِرَة كَمَا ذَهَبَ بِالْبَاطِنَةِ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ﴾ شَاءَهُ ﴿قَدِیرࣱ ٢٠﴾ ومنه إذهاب ما ذكر