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2:2
ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٢
ذَٰلِكَ ٱلْكِتَـٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًۭى لِّلْمُتَّقِينَ ٢

٢

Este es el Libro del cual no hay duda, es guía para los que son conscientes de Dios y Le temen devocionalmente,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.