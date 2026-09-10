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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Báqara Ayah 14
Al-Báqara
14
2:14
واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزيون ١٤
وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١٤
وَإِذَا
ﲪ
لَقُواْ
ﲫ
ٱلَّذِينَ
ﲬ
ءَامَنُواْ
ﲭ
قَالُوٓاْ
ﲮ
ءَامَنَّا
ﲯ
وَإِذَا
ﲰ
خَلَوۡاْ
ﲱ
إِلَىٰ
ﲲ
شَيَٰطِينِهِمۡ
ﲳ
قَالُوٓاْ
ﲴ
إِنَّا
ﲵ
مَعَكُمۡ
ﲶ
إِنَّمَا
ﲷ
نَحۡنُ
ﲸ
مُسۡتَهۡزِءُونَ
ﲹ
١٤
ﲺ
Cuando se encuentran con los creyentes les dicen: “¡Somos creyentes!” Pero cuando están a solas con los malvados de entre ellos[1], les aseguran: “¡Estamos con ustedes, solo nos burlábamos de ellos!”
1
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