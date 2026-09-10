Когда лицемерам предлагают уверовать не только на словах, но и в душе, как уверовали праведные сподвижники, они руководствуются своими порочными предположениями и говорят: «Неужели мы станем веровать так, как уверовали эти глупые и безрассудные люди?» Да осрамит их Аллах! Эти нечестивцы полагают, что именно глупость и безрассудство побудили сподвижников уверовать в Аллаха, покинуть свою родину и враждовать с неверующими. Они считают, что здравый смысл велит поступать иначе, и это заставляет их считать сподвижников глупцами, а себя - благоразумными мудрецами. Однако Всевышний Аллах опроверг их утверждения и поведал о том, что именно лицемеры являются настоящими глупцами, потому что сущей глупостью является незнание того, что может принести пользу, и совершение того, что причиняет вред. Именно это качество в полной мере присуще лицемерам. В то же время благоразумие заключается в познании того, что может принести пользу, в стремлении совершать только полезные деяния и избегать всего, что может причинить вред. Именно этим качеством можно охарактеризовать сподвижников и правоверных. И не важно, какие безосновательные заявления и бессмысленные речи произносят люди. Гораздо важнее, какими качествами и доказательствами они обладают.