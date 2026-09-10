Лицемеры совершают различные грехи, раскрывают секреты правоверных их противникам и заводят дружбу с неверующими. Когда же их предостерегают от неверия и совершения грехов, посредством которых они распространяют нечестие на земле, они заявляют, что творят одно только добро. Они не только распространяют на земле нечестие, но и делают вид, что своими поступками наводят порядок. Они пытаются исказить истину и совершают порочные злодеяния, оставаясь убежденными в их правильности. Они совершают гораздо более тяжкое преступление, нежели грешники, которые признают, что совершаемые ими злодеяния являются запрещенными, поскольку последним легче обрести спасение и вернуться на прямой путь.