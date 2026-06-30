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1
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
الٓمٓ
١
Álif. Lam. Mim[1].
1
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العربية
السعدي Al-Sa'di
الحروف المقطعة في أوائل السور, الأسلم فيها, السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي, مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها.