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002
2. Al-Báqara
La Vaca
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información
Traducción
En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
الٓمٓ
١
Álif. Lam. Mim[1].
1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
002
2. Al-Báqara
La Vaca
Escuchar
información
Traducción
En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
الٓمٓ
١
Álif. Lam. Mim[1].
1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.