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002

2. Al-Báqara

La Vaca

En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
2:1
الم ١
الٓمٓ ١

١

Álif. Lam. Mim[1]. 1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.