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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 98
Al-Anbiyá
98
21:98
انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون ٩٨
إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ ٩٨
إِنَّكُمۡ
ﲒ
وَمَا
ﲓ
تَعۡبُدُونَ
ﲔ
مِن
ﲕ
دُونِ
ﲖ
ٱللَّهِ
ﲗ
حَصَبُ
ﲘ
جَهَنَّمَ
ﲙ
أَنتُمۡ
ﲚ
لَهَا
ﲛ
وَٰرِدُونَ
ﲜ
٩٨
ﲝ
Ustedes y cuanto adoran en vez de Dios serán combustible para el fuego del Infierno al que ingresarán.
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