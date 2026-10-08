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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 97
Al-Anbiyá
97
21:97
واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هاذا بل كنا ظالمين ٩٧
وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَـٰخِصَةٌ أَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍۢ مِّنْ هَـٰذَا بَلْ كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٩٧
وَٱقۡتَرَبَ
ﱾ
ٱلۡوَعۡدُ
ﱿ
ٱلۡحَقُّ
ﲀ
فَإِذَا
ﲁ
هِيَ
ﲂ
شَٰخِصَةٌ
ﲃ
أَبۡصَٰرُ
ﲄ
ٱلَّذِينَ
ﲅ
كَفَرُواْ
ﲆ
يَٰوَيۡلَنَا
ﲇ
قَدۡ
ﲈ
كُنَّا
ﲉ
فِي
ﲊ
غَفۡلَةٖ
ﲋ
مِّنۡ
ﲌ
هَٰذَا
ﲍ
بَلۡ
ﲎ
كُنَّا
ﲏ
ظَٰلِمِينَ
ﲐ
٩٧
ﲑ
La promesa de la verdad se acerca. Cuando llegue, la mirada de los que se negaron a creer quedará fija [y exclamarán:] “¡Ay de nosotros! Fuimos indiferentes a esta realidad y fuimos de los malhechores”.
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