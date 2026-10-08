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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 95
Al-Anbiyá
95
21:95
وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون ٩٥
وَحَرَٰمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٩٥
وَحَرَٰمٌ
ﱫ
عَلَىٰ
ﱬ
قَرۡيَةٍ
ﱭ
أَهۡلَكۡنَٰهَآ
ﱮ
أَنَّهُمۡ
ﱯ
لَا
ﱰ
يَرۡجِعُونَ
ﱱ
٩٥
ﱲ
Es imposible que [los habitantes de] una ciudad que haya destruido fueran a arrepentirse [ni podrán volver a este mundo].
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