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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 94
Al-Anbiyá
94
21:94
فمن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون ٩٤
فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِۦ وَإِنَّا لَهُۥ كَـٰتِبُونَ ٩٤
فَمَن
ﱞ
يَعۡمَلۡ
ﱟ
مِنَ
ﱠ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱡ
وَهُوَ
ﱢ
مُؤۡمِنٞ
ﱣ
فَلَا
ﱤ
كُفۡرَانَ
ﱥ
لِسَعۡيِهِۦ
ﱦ
وَإِنَّا
ﱧ
لَهُۥ
ﱨ
كَٰتِبُونَ
ﱩ
٩٤
ﱪ
Quien sea creyente y realice obras buenas sepa que no habrá ingratitud para su esfuerzo
1
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