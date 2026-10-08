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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 84
Al-Anbiyá
84
21:84
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ٨٤
فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةًۭ مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَـٰبِدِينَ ٨٤
فَٱسۡتَجَبۡنَا
ﱛ
لَهُۥ
ﱜ
فَكَشَفۡنَا
ﱝ
مَا
ﱞ
بِهِۦ
ﱟ
مِن
ﱠ
ضُرّٖۖ
ﱡﱢ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ﱣ
أَهۡلَهُۥ
ﱤ
وَمِثۡلَهُم
ﱥ
مَّعَهُمۡ
ﱦ
رَحۡمَةٗ
ﱧ
مِّنۡ
ﱨ
عِندِنَا
ﱩ
وَذِكۡرَىٰ
ﱪ
لِلۡعَٰبِدِينَ
ﱫ
٨٤
ﱬ
Respondí su invocación y lo curé de sus enfermedades, y le di nueva descendencia, multiplicándola como misericordia de Mi parte y como recuerdo para los adoradores devotos.
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