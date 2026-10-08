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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 83
Al-Anbiyá
83
21:83
۞ وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ٨٣
۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٨٣
۞ وَأَيُّوبَ
ﱏ ﱐ
إِذۡ
ﱑ
نَادَىٰ
ﱒ
رَبَّهُۥٓ
ﱓ
أَنِّي
ﱔ
مَسَّنِيَ
ﱕ
ٱلضُّرُّ
ﱖ
وَأَنتَ
ﱗ
أَرۡحَمُ
ﱘ
ٱلرَّٰحِمِينَ
ﱙ
٨٣
ﱚ
[El Profeta] Job invocó a su Señor: “[¡Oh, Dios! Tú bien sabes que] he sido probado con enfermedades, pero Tú eres el más Misericordioso”.
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