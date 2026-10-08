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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 81
Al-Anbiyá
81
21:81
ولسليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ٨١
وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةًۭ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عَـٰلِمِينَ ٨١
وَلِسُلَيۡمَٰنَ
ﲴ
ٱلرِّيحَ
ﲵ
عَاصِفَةٗ
ﲶ
تَجۡرِي
ﲷ
بِأَمۡرِهِۦٓ
ﲸ
إِلَى
ﲹ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲺ
ٱلَّتِي
ﲻ
بَٰرَكۡنَا
ﲼ
فِيهَاۚ
ﲽﲾ
وَكُنَّا
ﲿ
بِكُلِّ
ﳀ
شَيۡءٍ
ﳁ
عَٰلِمِينَ
ﳂ
٨١
ﳃ
A Salomón le sometí los vientos fuertes, que soplaban por orden suya hacia la tierra que bendije. Tengo conocimiento de todas las cosas.
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