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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 79
Al-Anbiyá
79
21:79
ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ٧٩
فَفَهَّمْنَـٰهَا سُلَيْمَـٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ ٧٩
فَفَهَّمۡنَٰهَا
ﲖ
سُلَيۡمَٰنَۚ
ﲗﲘ
وَكُلًّا
ﲙ
ءَاتَيۡنَا
ﲚ
حُكۡمٗا
ﲛ
وَعِلۡمٗاۚ
ﲜﲝ
وَسَخَّرۡنَا
ﲞ
مَعَ
ﲟ
دَاوُۥدَ
ﲠ
ٱلۡجِبَالَ
ﲡ
يُسَبِّحۡنَ
ﲢ
وَٱلطَّيۡرَۚ
ﲣﲤ
وَكُنَّا
ﲥ
فَٰعِلِينَ
ﲦ
٧٩
ﲧ
Le hice comprender a Salomón [el veredicto más justo], y a ambos les concedí conocimiento y sabiduría. A David le sometí las montañas y los pájaros para que cantaran junto a él alabanzas a Dios. Así lo hice.
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