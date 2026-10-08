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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 78
Al-Anbiyá
78
21:78
وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ٧٨
وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَـٰهِدِينَ ٧٨
وَدَاوُۥدَ
ﲇ
وَسُلَيۡمَٰنَ
ﲈ
إِذۡ
ﲉ
يَحۡكُمَانِ
ﲊ
فِي
ﲋ
ٱلۡحَرۡثِ
ﲌ
إِذۡ
ﲍ
نَفَشَتۡ
ﲎ
فِيهِ
ﲏ
غَنَمُ
ﲐ
ٱلۡقَوۡمِ
ﲑ
وَكُنَّا
ﲒ
لِحُكۡمِهِمۡ
ﲓ
شَٰهِدِينَ
ﲔ
٧٨
ﲕ
[Recuerda] cuando [los Profetas] David y Salomón dictaron sentencia sobre un campo sembrado en el que las ovejas de otra gente [habían ingresado por la noche arruinándolo], y fui testigo de su sentencia,
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