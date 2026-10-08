Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 71
Al-Anbiyá
71
21:71
ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ٧١
وَنَجَّيْنَـٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَـٰلَمِينَ ٧١
وَنَجَّيۡنَٰهُ
ﲴ
وَلُوطًا
ﲵ
إِلَى
ﲶ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲷ
ٱلَّتِي
ﲸ
بَٰرَكۡنَا
ﲹ
فِيهَا
ﲺ
لِلۡعَٰلَمِينَ
ﲻ
٧١
ﲼ
Lo salvé a él y también a Lot, para que fueran a la tierra que bendije para toda la humanidad
1
.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.