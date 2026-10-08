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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 55
Al-Anbiyá
55
21:55
قالوا اجيتنا بالحق ام انت من اللاعبين ٥٥
قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّـٰعِبِينَ ٥٥
قَالُوٓاْ
ﲲ
أَجِئۡتَنَا
ﲳ
بِٱلۡحَقِّ
ﲴ
أَمۡ
ﲵ
أَنتَ
ﲶ
مِنَ
ﲷ
ٱللَّٰعِبِينَ
ﲸ
٥٥
ﲹ
Dijeron: “¿Nos hablas en serio o estás bromeando?”
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Tafsir Fathul Majid
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