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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 52
Al-Anbiyá
52
21:52
اذ قال لابيه وقومه ما هاذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ٥٢
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا هَـٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا عَـٰكِفُونَ ٥٢
إِذۡ
ﲗ
قَالَ
ﲘ
لِأَبِيهِ
ﲙ
وَقَوۡمِهِۦ
ﲚ
مَا
ﲛ
هَٰذِهِ
ﲜ
ٱلتَّمَاثِيلُ
ﲝ
ٱلَّتِيٓ
ﲞ
أَنتُمۡ
ﲟ
لَهَا
ﲠ
عَٰكِفُونَ
ﲡ
٥٢
ﲢ
Cuando dijo a su padre y a su pueblo: “¿Qué son estas estatuas a las que dedican su adoración?”
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