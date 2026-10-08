Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 45
Al-Anbiyá
45
21:45
قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ٤٥
قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْىِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ٤٥
قُلۡ
ﱁ
إِنَّمَآ
ﱂ
أُنذِرُكُم
ﱃ
بِٱلۡوَحۡيِۚ
ﱄﱅ
وَلَا
ﱆ
يَسۡمَعُ
ﱇ
ٱلصُّمُّ
ﱈ
ٱلدُّعَآءَ
ﱉ
إِذَا
ﱊ
مَا
ﱋ
يُنذَرُونَ
ﱌ
٤٥
ﱍ
Diles [¡Oh, Mujámmad!]: “Solo los exhorto con la revelación”. Pero los sordos [de corazón] no oyen cuando se los exhorta.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.