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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 41
Al-Anbiyá
41
21:41
ولقد استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزيون ٤١
وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍۢ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟ مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ٤١
وَلَقَدِ
ﲁ
ٱسۡتُهۡزِئَ
ﲂ
بِرُسُلٖ
ﲃ
مِّن
ﲄ
قَبۡلِكَ
ﲅ
فَحَاقَ
ﲆ
بِٱلَّذِينَ
ﲇ
سَخِرُواْ
ﲈ
مِنۡهُم
ﲉ
مَّا
ﲊ
كَانُواْ
ﲋ
بِهِۦ
ﲌ
يَسۡتَهۡزِءُونَ
ﲍ
٤١
ﲎ
También se burlaron de otros Mensajeros anteriores a ti [¡Oh, Mujámmad!], y el castigo azotó a los que se burlaban por haberlos ridiculizado.
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