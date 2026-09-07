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Tafsir: Al-Anbiyá 21:4
Al-Anbiyá
4
21:4
قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم ٤
قَالَ رَبِّى يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٤
قَالَ
ﱧ
رَبِّي
ﱨ
يَعۡلَمُ
ﱩ
ٱلۡقَوۡلَ
ﱪ
فِي
ﱫ
ٱلسَّمَآءِ
ﱬ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﱭﱮ
وَهُوَ
ﱯ
ٱلسَّمِيعُ
ﱰ
ٱلۡعَلِيمُ
ﱱ
٤
ﱲ
Diles [¡Oh, Mujámmad!]: “Mi Señor bien sabe todo lo que se dice en el cielo y en la Tierra. Él todo lo oye, todo lo sabe”.
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