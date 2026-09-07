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Tafsir: Al-Anbiyá 21:4
Al-Anbiyá
4
21:4
قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم ٤
قَالَ رَبِّى يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٤
قَالَ
ﱧ
رَبِّي
ﱨ
يَعۡلَمُ
ﱩ
ٱلۡقَوۡلَ
ﱪ
فِي
ﱫ
ٱلسَّمَآءِ
ﱬ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﱭﱮ
وَهُوَ
ﱯ
ٱلسَّمِيعُ
ﱰ
ٱلۡعَلِيمُ
ﱱ
٤
ﱲ
Diles [¡Oh, Mujámmad!]: “Mi Señor bien sabe todo lo que se dice en el cielo y en la Tierra. Él todo lo oye, todo lo sabe”.
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
حكى - سبحانه - بعد ذلك ما لقنه لنبيه - صلى الله عليه وسلم - من الرد عليهم ، فقال : ( قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ القول فِي السمآء والأرض وَهُوَ السميع العليم ) .أى : قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى الرد على ما تناجوا به سرا : ربى الذى أرسلنى لإخراجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان . يعلم ما تقولونه سواء كان سرا أم جهرا ، وسواء أكان القائل موجودا فى السماء أم فى الأرض ، وهو وحده السميع لجميع ما يسمع ، العليم بكل شىء فى هذا الكون .وما دام المر كذلك فأنا سأمضى فى طريقى مبلغا رسالته - سبحانه - ، أما أنتم فسترون سوء عاقبتكم إذا ما سرتم فى طريق الكفر والعناد .وفى قراءة سبعية بلفظ ( قل ) على الأمر للنبى - صلى الله عليه وسلم - .أى : قل لهم - أيها الرسول الكريم - ربى يعلم القول فى السماء والأرض وهو السميع العليم .