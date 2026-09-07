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Tafsir: Al-Anbiyá 21:4
Al-Anbiyá
4
21:4
قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم ٤
قَالَ رَبِّى يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٤
قَالَ
ﱧ
رَبِّي
ﱨ
يَعۡلَمُ
ﱩ
ٱلۡقَوۡلَ
ﱪ
فِي
ﱫ
ٱلسَّمَآءِ
ﱬ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﱭﱮ
وَهُوَ
ﱯ
ٱلسَّمِيعُ
ﱰ
ٱلۡعَلِيمُ
ﱱ
٤
ﱲ
Diles [¡Oh, Mujámmad!]: “Mi Señor bien sabe todo lo que se dice en el cielo y en la Tierra. Él todo lo oye, todo lo sabe”.
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم أي لا يخفى عليه شيء مما يقال في السماء والأرض . وفي مصاحف أهل الكوفة ( قال ربي ) أي قال محمد ربي يعلم القول ؛ أي هو عالم بما تناجيتم به . وقيل : إن القراءة الأولى أولى لأنهم أسروا هذا القول فأظهر الله - عز وجل - عليه نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، وأمره أن يقول لهم هذا ؛ قال النحاس : والقراءتان صحيحتان وهما بمنزلة الآيتين ، وفيهما من الفائدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر وأنه قال كما أمر .