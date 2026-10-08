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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 31
Al-Anbiyá
31
21:31
وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ٣١
وَجَعَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًۭا سُبُلًۭا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣١
وَجَعَلۡنَا
ﲘ
فِي
ﲙ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲚ
رَوَٰسِيَ
ﲛ
أَن
ﲜ
تَمِيدَ
ﲝ
بِهِمۡ
ﲞ
وَجَعَلۡنَا
ﲟ
فِيهَا
ﲠ
فِجَاجٗا
ﲡ
سُبُلٗا
ﲢ
لَّعَلَّهُمۡ
ﲣ
يَهۡتَدُونَ
ﲤ
٣١
ﲥ
Afirmé la Tierra con montañas para que no tiemble
1
, y dispuse caminos para que encuentren guía.
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