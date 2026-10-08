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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 30
Al-Anbiyá
30
21:30
اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يومنون ٣٠
أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًۭا فَفَتَقْنَـٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ٣٠
أَوَلَمۡ
ﲃ
يَرَ
ﲄ
ٱلَّذِينَ
ﲅ
كَفَرُوٓاْ
ﲆ
أَنَّ
ﲇ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲈ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲉ
كَانَتَا
ﲊ
رَتۡقٗا
ﲋ
فَفَتَقۡنَٰهُمَاۖ
ﲌﲍ
وَجَعَلۡنَا
ﲎ
مِنَ
ﲏ
ٱلۡمَآءِ
ﲐ
كُلَّ
ﲑ
شَيۡءٍ
ﲒ
حَيٍّۚ
ﲓﲔ
أَفَلَا
ﲕ
يُؤۡمِنُونَ
ﲖ
٣٠
ﲗ
¿Acaso los que se niegan a creer no reparan en que los cielos y la Tierra formaban una masa homogénea y la disgregué
1
, y que creé del agua a todo ser vivo?
2
¿Es que aún después de esto no van a creer?
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