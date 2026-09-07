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Tafsir: Al-Anbiyá 21:3
Al-Anbiyá
3
21:3
لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هاذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون ٣
لَاهِيَةًۭ قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٣
لَاهِيَةٗ
ﱕ
قُلُوبُهُمۡۗ
ﱖﱗ
وَأَسَرُّواْ
ﱘ
ٱلنَّجۡوَى
ﱙ
ٱلَّذِينَ
ﱚ
ظَلَمُواْ
ﱛ
هَلۡ
ﱜ
هَٰذَآ
ﱝ
إِلَّا
ﱞ
بَشَرٞ
ﱟ
مِّثۡلُكُمۡۖ
ﱠﱡ
أَفَتَأۡتُونَ
ﱢ
ٱلسِّحۡرَ
ﱣ
وَأَنتُمۡ
ﱤ
تُبۡصِرُونَ
ﱥ
٣
ﱦ
con sus corazones distraídos. Los injustos dicen entre sí en secreto: “[Mujámmad] no es más que un mortal al igual que nosotros. [Y recriminando a los que lo escuchaban dicen:] ¿Cómo aceptan ser cautivados por la magia de sus palabras si saben [que es un farsante]?”
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Tafsir Fathul Majid
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