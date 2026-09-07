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Tafsir: Al-Anbiyá 21:3
Al-Anbiyá
3
21:3
لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هاذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون ٣
لَاهِيَةًۭ قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٣
لَاهِيَةٗ
ﱕ
قُلُوبُهُمۡۗ
ﱖﱗ
وَأَسَرُّواْ
ﱘ
ٱلنَّجۡوَى
ﱙ
ٱلَّذِينَ
ﱚ
ظَلَمُواْ
ﱛ
هَلۡ
ﱜ
هَٰذَآ
ﱝ
إِلَّا
ﱞ
بَشَرٞ
ﱟ
مِّثۡلُكُمۡۖ
ﱠﱡ
أَفَتَأۡتُونَ
ﱢ
ٱلسِّحۡرَ
ﱣ
وَأَنتُمۡ
ﱤ
تُبۡصِرُونَ
ﱥ
٣
ﱦ
con sus corazones distraídos. Los injustos dicen entre sí en secreto: “[Mujámmad] no es más que un mortal al igual que nosotros. [Y recriminando a los que lo escuchaban dicen:] ¿Cómo aceptan ser cautivados por la magia de sus palabras si saben [que es un farsante]?”
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Tafsir Muyassar
قلوبهم غافلة عن القرآن الكريم، مشغولة بأباطيل الدنيا وشهواتها، لا يعقلون ما فيه.
بل إن الظالمين من قريش اجتمعوا على أمر خَفِيٍّ:
وهو إشاعة ما يصدُّون به الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من أنه بشر مثلهم، لا يختلف عنهم في شيء، وأن ما جاء به من القرآن سحر، فكيف تجيئون إليه وتتبعونه، وأنتم تبصرون أنه بشر مثلكم؟