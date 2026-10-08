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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 29
Al-Anbiyá
29
21:29
۞ ومن يقل منهم اني الاه من دونه فذالك نجزيه جهنم كذالك نجزي الظالمين ٢٩
۞ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَـٰهٌۭ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢٩
۞ وَمَن
ﱳ ﱴ
يَقُلۡ
ﱵ
مِنۡهُمۡ
ﱶ
إِنِّيٓ
ﱷ
إِلَٰهٞ
ﱸ
مِّن
ﱹ
دُونِهِۦ
ﱺ
فَذَٰلِكَ
ﱻ
نَجۡزِيهِ
ﱼ
جَهَنَّمَۚ
ﱽﱾ
كَذَٰلِكَ
ﱿ
نَجۡزِي
ﲀ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲁ
٢٩
ﲂ
Si uno de ellos dijera: “Yo soy un dios junto a Él”, lo condenaría al Infierno, porque así castigo a los injustos.
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