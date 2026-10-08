Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 28
Al-Anbiyá
28
21:28
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ٢٨
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ ٢٨
يَعۡلَمُ
ﱣ
مَا
ﱤ
بَيۡنَ
ﱥ
أَيۡدِيهِمۡ
ﱦ
وَمَا
ﱧ
خَلۡفَهُمۡ
ﱨ
وَلَا
ﱩ
يَشۡفَعُونَ
ﱪ
إِلَّا
ﱫ
لِمَنِ
ﱬ
ٱرۡتَضَىٰ
ﱭ
وَهُم
ﱮ
مِّنۡ
ﱯ
خَشۡيَتِهِۦ
ﱰ
مُشۡفِقُونَ
ﱱ
٢٨
ﱲ
[Dios] Conoce tanto lo que hicieron como lo que harán, y solo podrán interceder por quienes Dios se complazca. Por temor a Él están sobrecogidos.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.