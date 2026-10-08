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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 26
Al-Anbiyá
26
21:26
وقالوا اتخذ الرحمان ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ٢٦
وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًۭا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌۭ مُّكْرَمُونَ ٢٦
وَقَالُواْ
ﱑ
ٱتَّخَذَ
ﱒ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﱓ
وَلَدٗاۗ
ﱔﱕ
سُبۡحَٰنَهُۥۚ
ﱖﱗ
بَلۡ
ﱘ
عِبَادٞ
ﱙ
مُّكۡرَمُونَ
ﱚ
٢٦
ﱛ
[Algunos] dicen: “El Misericordioso ha tenido un hijo”
1
. ¡Glorificado sea! Por el contrario, [los ángeles y los Profetas] son solo siervos distinguidos.
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