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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 23
Al-Anbiyá
23
21:23
لا يسال عما يفعل وهم يسالون ٢٣
لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ٢٣
لَا
ﲽ
يُسۡـَٔلُ
ﲾ
عَمَّا
ﲿ
يَفۡعَلُ
ﳀ
وَهُمۡ
ﳁ
يُسۡـَٔلُونَ
ﳂ
٢٣
ﳃ
Él no es interrogado por lo que hace, a diferencia de Sus siervos que sí serán interrogados
1
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Tafsir Fathul Majid
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