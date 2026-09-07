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Tafsir: Al-Anbiyá 21:2
Al-Anbiyá
2
21:2
ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون ٢
مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍۢ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٢
مَا
ﱉ
يَأۡتِيهِم
ﱊ
مِّن
ﱋ
ذِكۡرٖ
ﱌ
مِّن
ﱍ
رَّبِّهِم
ﱎ
مُّحۡدَثٍ
ﱏ
إِلَّا
ﱐ
ٱسۡتَمَعُوهُ
ﱑ
وَهُمۡ
ﱒ
يَلۡعَبُونَ
ﱓ
٢
ﱔ
Siempre que les llega de su Señor una nueva revelación, la escuchan y la toman a broma,
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[
مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (٢)
] هیچ زیكرو یادو وەحى و قورئانێكیان بۆ نایات لە لایەن پەروەردگاریانەوە كە تازە دابەزیوە ئیللا كە گوێی لێ ئەگرن ئەوان یاری ئەكەن وە گرنگی و بایەخی پێ نادەن، (ئیبنو عەبباس) بە كافرانى قوڕەیش دەفەرمێت: (ئەوە چیتانە قورئانى پیرۆز تازەترین كتابە ئێوە شوێنى ناكەون كەچى ئەڕۆن پرسیار لە جولەكە دەكەن كە تەوراتەكەیان دەستكارى كراوەو زیادو كەم كراوە؟!) .