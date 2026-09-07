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Tafsir: Al-Anbiyá 21:2
Al-Anbiyá
2
21:2
ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون ٢
مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍۢ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٢
مَا
ﱉ
يَأۡتِيهِم
ﱊ
مِّن
ﱋ
ذِكۡرٖ
ﱌ
مِّن
ﱍ
رَّبِّهِم
ﱎ
مُّحۡدَثٍ
ﱏ
إِلَّا
ﱐ
ٱسۡتَمَعُوهُ
ﱑ
وَهُمۡ
ﱒ
يَلۡعَبُونَ
ﱓ
٢
ﱔ
Siempre que les llega de su Señor una nueva revelación, la escuchan y la toman a broma,
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hakuna kitu chochote katika Qur’ani chenye kuteremka, kinachosomwa kwao na chenye kuwakumbusha upya, isipokuwa huwa wakikisikia wakiwa katika hali ya kucheza na kufanya shere.