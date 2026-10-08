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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 19
Al-Anbiyá
19
21:19
وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ١٩
وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٩
وَلَهُۥ
ﲑ
مَن
ﲒ
فِي
ﲓ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲔ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
ﲕﲖ
وَمَنۡ
ﲗ
عِندَهُۥ
ﲘ
لَا
ﲙ
يَسۡتَكۡبِرُونَ
ﲚ
عَنۡ
ﲛ
عِبَادَتِهِۦ
ﲜ
وَلَا
ﲝ
يَسۡتَحۡسِرُونَ
ﲞ
١٩
ﲟ
A Él pertenece cuanto existe en los cielos y en la Tierra, y quienes están junto a Él [los ángeles] no dejan, por soberbia, de adorarlo ni se cansan de hacerlo.
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