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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 15
Al-Anbiyá
15
21:15
فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين ١٥
فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَىٰهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَـٰهُمْ حَصِيدًا خَـٰمِدِينَ ١٥
فَمَا
ﱥ
زَالَت
ﱦ
تِّلۡكَ
ﱧ
دَعۡوَىٰهُمۡ
ﱨ
حَتَّىٰ
ﱩ
جَعَلۡنَٰهُمۡ
ﱪ
حَصِيدًا
ﱫ
خَٰمِدِينَ
ﱬ
١٥
ﱭ
Y no cesaron de lamentarse hasta que los aniquilé, dejándolos inertes como paja segada.
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