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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 101
Al-Anbiyá
101
21:101
ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولايك عنها مبعدون ١٠١
إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠١
إِنَّ
ﲱ
ٱلَّذِينَ
ﲲ
سَبَقَتۡ
ﲳ
لَهُم
ﲴ
مِّنَّا
ﲵ
ٱلۡحُسۡنَىٰٓ
ﲶ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲷ
عَنۡهَا
ﲸ
مُبۡعَدُونَ
ﲹ
١٠١
ﲺ
Pero aquellos para quienes estaba decretado que recibirían “lo más hermoso”
1
, estarán alejados del Infierno,
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