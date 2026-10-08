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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyá Ayah 100
Al-Anbiyá
100
21:100
لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ١٠٠
لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌۭ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠
لَهُمۡ
ﲩ
فِيهَا
ﲪ
زَفِيرٞ
ﲫ
وَهُمۡ
ﲬ
فِيهَا
ﲭ
لَا
ﲮ
يَسۡمَعُونَ
ﲯ
١٠٠
ﲰ
Allí emitirán alaridos [por el tormento], y por eso no podrán oír nada más.
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Tafsir Fathul Majid
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