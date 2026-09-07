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Tafsir: Al-Anbiyá 21:1
Al-Anbiyá
1
21:1
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ١
ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ مُّعْرِضُونَ ١
ٱقۡتَرَبَ
ﱁ
لِلنَّاسِ
ﱂ
حِسَابُهُمۡ
ﱃ
وَهُمۡ
ﱄ
فِي
ﱅ
غَفۡلَةٖ
ﱆ
مُّعۡرِضُونَ
ﱇ
١
ﱈ
Se aproxima la hora en que la gente deberá comparecer [ante Dios para ser juzgada], sin embargo se muestran indiferentes, lejanos.
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العربية
Tafsir Muyassar
دنا وقت حساب الناس على ما قدَّموا من عمل، ومع ذلك فالكفار يعيشون لاهين عن هذه الحقيقة، معرضين عن هذا الإنذار.