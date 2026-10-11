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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An’ám Ayah 99
Al-An’ám
99
6:99
وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذالكم لايات لقوم يومنون ٩٩
وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍۢ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًۭا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّۭا مُّتَرَاكِبًۭا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌۭ دَانِيَةٌۭ وَجَنَّـٰتٍۢ مِّنْ أَعْنَابٍۢ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًۭا وَغَيْرَ مُتَشَـٰبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓا۟ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٩٩
وَهُوَ
ﲆ
ٱلَّذِيٓ
ﲇ
أَنزَلَ
ﲈ
مِنَ
ﲉ
ٱلسَّمَآءِ
ﲊ
مَآءٗ
ﲋ
فَأَخۡرَجۡنَا
ﲌ
بِهِۦ
ﲍ
نَبَاتَ
ﲎ
كُلِّ
ﲏ
شَيۡءٖ
ﲐ
فَأَخۡرَجۡنَا
ﲑ
مِنۡهُ
ﲒ
خَضِرٗا
ﲓ
نُّخۡرِجُ
ﲔ
مِنۡهُ
ﲕ
حَبّٗا
ﲖ
مُّتَرَاكِبٗا
ﲗ
وَمِنَ
ﲘ
ٱلنَّخۡلِ
ﲙ
مِن
ﲚ
طَلۡعِهَا
ﲛ
قِنۡوَانٞ
ﲜ
دَانِيَةٞ
ﲝ
وَجَنَّٰتٖ
ﲞ
مِّنۡ
ﲟ
أَعۡنَابٖ
ﲠ
وَٱلزَّيۡتُونَ
ﲡ
وَٱلرُّمَّانَ
ﲢ
مُشۡتَبِهٗا
ﲣ
وَغَيۡرَ
ﲤ
مُتَشَٰبِهٍۗ
ﲥﲦ
ٱنظُرُوٓاْ
ﲧ
إِلَىٰ
ﲨ
ثَمَرِهِۦٓ
ﲩ
إِذَآ
ﲪ
أَثۡمَرَ
ﲫ
وَيَنۡعِهِۦٓۚ
ﲬﲭ
إِنَّ
ﲮ
فِي
ﲯ
ذَٰلِكُمۡ
ﲰ
لَأٓيَٰتٖ
ﲱ
لِّقَوۡمٖ
ﲲ
يُؤۡمِنُونَ
ﲳ
٩٩
ﲴ
Y Él es Quien hace descender agua del cielo con la cual hace brotar toda clase de vegetación, y de ella resultan los brotes de los cuales salen espigas de granos superpuestos. De los brotes de la palmera hace salir racimos de dátiles al alcance de la mano. Y [también hace brotar] plantaciones de vides, olivos y granados, [todos de aspecto] similar, pero [de frutos con sabores] diferentes. Observen cómo es su fruto cuando aparece y luego cuando madura, en todo ello hay signos para quienes creen.
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