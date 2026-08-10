Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An’ám 6:94
Al-An’ám
94
6:94
ولقد جيتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ٩٤
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَـٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٩٤
وَلَقَدۡ
جِئۡتُمُونَا
فُرَٰدَىٰ
كَمَا
خَلَقۡنَٰكُمۡ
أَوَّلَ
مَرَّةٖ
وَتَرَكۡتُم
مَّا
خَوَّلۡنَٰكُمۡ
وَرَآءَ
ظُهُورِكُمۡۖ
وَمَا
نَرَىٰ
مَعَكُمۡ
شُفَعَآءَكُمُ
ٱلَّذِينَ
زَعَمۡتُمۡ
أَنَّهُمۡ
فِيكُمۡ
شُرَكَٰٓؤُاْۚ
لَقَد
تَّقَطَّعَ
بَيۡنَكُمۡ
وَضَلَّ
عَنكُم
مَّا
كُنتُمۡ
تَزۡعُمُونَ
٩٤
Han venido ante Mí solos, tal como los creé por primera vez. Han dejado atrás [en la vida mundanal] lo que les concedí [de bienes materiales], y no veo junto a ustedes los intercesores que pretendían eran socios [de Dios en la divinidad]. Se ha roto su vínculo [con ellos] y desvanecido aquello que creían.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَ﴾ يُقَال لَهُمْ إذَا بُعِثُوا ﴿لَقَدۡ جِئۡتُمُونَا فُرَ ٰدَىٰ﴾ مُنْفَرِدِينَ عَنْ الْأَهْل وَالْمَال وَالْوَلَد ﴿كَمَا خَلَقۡنَـٰكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةࣲ﴾ أَيْ حُفَاة عُرَاة غُرْلًا ﴿وَتَرَكۡتُم مَّا خَوَّلۡنَـٰكُمۡ﴾ أَعْطَيْنَاكُمْ مِنْ الْأَمْوَال ﴿وَرَاۤءَ ظُهُورِكُمۡۖ﴾ فِي الدُّنْيَا بِغَيْرِ اخْتِيَاركُمْ ﴿وَ﴾ يُقَال لَهُمْ تَوْبِيخًا ﴿مَا نَرَىٰ مَعَكُمۡ شُفَعَاۤءَكُمُ﴾ الْأَصْنَام ﴿ٱلَّذِینَ زَعَمۡتُمۡ أَنَّهُمۡ فِیكُمۡ﴾ أَيْ فِي اسْتِحْقَاق عِبَادَتكُمْ ﴿شُرَكَـٰۤؤُا۟ۚ﴾ لِلَّهِ ﴿لَقَد تَّقَطَّعَ بَیۡنُكُمۡ﴾ وَصْلكُمْ أَيْ تَشَتَّتَ جَمْعكُمْ وَفِي قِرَاءَة بِالنَّصْبِ ظَرْف أَيْ وَصْلكُمْ بَيْنَكُمْ ﴿وَضَلَّ﴾ ذَهَبَ ﴿عَنكُم مَّا كُنتُمۡ تَزۡعُمُونَ ٩٤﴾ فِي الدُّنْيَا مِنْ شَفَاعَتهَا