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Tafsir: Al-An’ám 6:85
Al-An’ám
85
6:85
وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين ٨٥
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّۭ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٥
وَزَكَرِيَّا
وَيَحۡيَىٰ
وَعِيسَىٰ
وَإِلۡيَاسَۖ
كُلّٞ
مِّنَ
ٱلصَّٰلِحِينَ
٨٥
Y a Zacarías, Juan, Jesús y Elías; todos ellos se contaron entre los piadosos.
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Al-Sa'di
Среди ведомых прямым путем были также Закария, его сын Йахья, Иса (сын Марьям) и Ильяс. Все они были праведниками, поскольку отличались своими качествами, делами и познаниями. Более того, они были предводителями праведников и вождями, достойными для подражания.