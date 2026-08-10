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Tafsir: Al-An’ám 6:78
Al-An’ám
78
6:78
فلما راى الشمس بازغة قال هاذا ربي هاذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون ٧٨
فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةًۭ قَالَ هَـٰذَا رَبِّى هَـٰذَآ أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَـٰقَوْمِ إِنِّى بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ٧٨
فَلَمَّا
رَءَا
ٱلشَّمۡسَ
بَازِغَةٗ
قَالَ
هَٰذَا
رَبِّي
هَٰذَآ
أَكۡبَرُۖ
فَلَمَّآ
أَفَلَتۡ
قَالَ
يَٰقَوۡمِ
إِنِّي
بَرِيٓءٞ
مِّمَّا
تُشۡرِكُونَ
٧٨
Y cuando vio salir el Sol dijo: “¡Este es mi Señor, este es el más grande [de los astros]!” Pero cuando desapareció dijo: “¡Pueblo mío! Yo estoy libre de asociarle, como ustedes, divinidades a Dios.
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العربية
Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 6:77 hasta 6:78
Когда появилась восходящая луна, которая отличалась от других небесных тел и светилась сильнее, он опять сделал вид, что согласен с язычниками. Ибрахим воскликнул: «Вот мой Господь!» Когда же она закатилась, он сказал: «Если мой Господь не поведет меня прямым путем, то я непременно окажусь среди заблудших». Он ощутил сильную нужду в верном руководстве своего Господа и понял, что если Он не наставит его на прямой путь, то этого не сделает никто другой, и если Он не поможет ему совершать богоугодные дела, то никто другой не окажет ему такой поддержки.